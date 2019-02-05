Terör tehdidine asla izin yok

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine toplantısına başkanlık etti. Terörle mücadelenin de görüşüldüğü toplantıda ABD'nin çekilme kararı sonrası Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı. 4 saat 15 dakika süren kabine toplantısıyla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, özetle şunları kaydetti:(IMF iddiaları) Türkiye'nin IMF ile hiçbir şekilde ne seçimden önce ne de seçimden sonra bir teması, ilişkisi, yeni bir süreci söz konusu bile değildir. Türkiye için IMF yılları geride kalmıştır.(Suriye'de güvenli bölge) Beklentimiz bu bölgenin kontrolünün Türkiye'de olmasıdır. Bunun SDG başlığı altında ya da PYD-YPG gibi terör örgütlerine bir kalkan, kamuflaj olmasına Türkiye asla müsaade etmeyecektir.Bu konuda son 1-1.5 yılda birçok oylama taktiğiyle karşı karşıya kaldık. Bizim bu terör örgütüne, PKK'nın Suriye'deki uzantılarına karşı kararlılığımız son derece nettir. Bu bölgeden Türkiye'ye dönük herhangi bir tehdidin, terör riskinin tekrar husule gelmesine asla müsaade etmeyeceğiz.Yeni askerlik modeli üzerinde çalışılıyor. Bedelli, dövizli, normal olmak üzere üç başlık gündemimizde var. 6-9-12 ay gibi farklı askerlik türleri üzerinde Milli Savunma Bakanlığımızın çalışması var. Çalışma tekemmül ettirildiğinde Cumhurbaşkanımıza arz edilecek.