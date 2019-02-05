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Zonguldak merkezli 'nün 'daki kripto yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri () yapılanması"na yönelik Zonguldak merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 10:55

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları iddiasıyla 3 muvazzaf asker ile 4 "mahrem imam" hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Düzce, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, muvazzaf astsubaylar O.A. ile M.A.A, muvazzaf teğmen M.D. ve "mahrem imamlar" M.Ö, E.C. ile S.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Zonguldak merkezli FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon
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