- Aranan FETÖ üyesi yakalandı



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MALATYA (İHA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde aranan FETÖ/PDY üyesi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan H.D. isimli şahsın Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde babasına ait ikamette saklandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Babasının evinde yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, yapılan işlemlerinin ardından Mersin'e gönderileceği öğrenildi.

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