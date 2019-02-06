Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Aranan FETÖ üyesi yakalandı

Aranan üyesi yakalandı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2019 16:20

- Aranan FETÖ üyesi yakalandı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde aranan FETÖ/PDY üyesi jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan H.D. isimli şahsın Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde babasına ait ikamette saklandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Babasının evinde yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, yapılan işlemlerinin ardından Mersin'e gönderileceği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Aranan FETÖ üyesi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN