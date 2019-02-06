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Binali Yıldırım'dan ’a “” müjdesi!

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı , A Haber canlı yayınında gündemi ve İstanbul'a ilişkin soruları yanıtladı. Yıldırım, ’da fayton atlarının yaşadığı eziyete son vermek için yasal düzenleme hazırlığında olduğunu belirterek “Elektrikli faytonun bu sorunu çözebileceğini düşünüyorum” dedi.

Giriş Tarihi: 6.2.2019 14:12
Binali Yıldırım'dan Adalar’a “elektrikli fayton” müjdesi!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, A Haber canlı yayınında yerel seçim gündemi ve İstanbul'a ilişkin soruları yanıtladı. Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevini bırakmadan önce hayvan haklarıyla ilgili yasanın Meclis'e gelmesini arzu ettiğini söyledi.

Bugün yarın ilgili komisyonlara gitmiş olacağını açıkladı. Yıldırım, Adalar'da yaşanan fayton problemine de değindi ve 'elektrikli fayton'un bu sorunu çözebileceği sinyalini verdi: "Faytonların gözden geçirilmesi şart. Hayvanlara eziyet ediliyor. Faytonların yerine sessiz elektrikli araçlar gelebilir. Şartlar ne olursa olsun atlara yapılan eziyete gönlümüz razı değil bu rezalete son verilecek" dedi.

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Binali Yıldırım'dan Adalar’a “elektrikli fayton” müjdesi!
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