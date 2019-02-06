FETÖ'nün "mahrem imamlarına" operasyon

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 50 şüpheliden 10'u daha gözaltına alındı.

50 ŞÜPHELİ İÇİN OPERASYON SÜRÜYOR

Böylece gözaltına alınanların sayısı 26'ya yükseldi. Adreslerinde bulunamayan 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konya merkezli 28 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında dün, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.