HDP ittifakını unuttu vatan ve bayrak bekçiliğine soyundu

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik sözlerine yanıt verirken, terör örgütünün siyasi temsilcisi HDP ile ittifakı hesaplarını unutup 'vatan ve bayrak bekçiliği'nden dem vurdu. Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın satılacağı yalanına sarılan Kılıçdaroğlu, isim vermeden Bahçeli'yi eleştirirken, "Benim milliyetçilik anlayışımda her şeyden önce vatanım ve bayrağım gelir. Canımdan çok daha önemlidir vatanım ve bayrağım. Ben birilerinin bekçiliğini yapmam, eğer bekçiliğini yapacaksam vatanın bekçiliğini yaparım" dedi. ANKARA