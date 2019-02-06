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İki Rus peş peşe 'dan geçti

'nın filosuna ait 'Caesar Kunikov ' ve 'Azov' adlı savaş gemileri Karadeniz'den 'na giriş yaptı.Savaş gemilerinden çok sayıda askerin güvertede boğaz kıyısını izlediği bazı askerlerin ise geminin ön ve arka kısmında silahlı nöbet tuttuğu  görüldü.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2019 21:28 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 21:40
İki Rus savaş gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'dan geçti

Rusya'nın Karadeniz filosuna ait olan 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov ' ve 151 borda numaralı 'Azov' saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemilere sahil güvenlik botları da eşlik etti.

4 yıl önce bir askerin omzunda füze ile geçiş yapması nedeniyle gündeme gelen 158 borda numaralı savaş gemisinde bu kez bir Rus askerinin geminin ön bölümünde silah ile sipere yatması dikkat çekti.
Savaş gemilerinden çok sayıda askerin güvertede boğaz kıyısını izlediği bazı askerlerin ise geminin ön ve arka kısmında silahlı nöbet tuttuğu görüldü. Yaklaşık 1,5 saate boğaz geçişini tamamlayan 2 gemi, Marmara Denizi'ne açıldı.

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İki Rus savaş gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'dan geçti
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