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‘İYİ Parti HDP ile yapılan ittifaka tepkisiz kaldı’

Giriş Tarihi: 6.2.2019
‘İYİ Parti HDP ile yapılan ittifaka tepkisiz kaldı’
İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti'nin TBMM'den sandalye sayısı 291'e yükseldi. Akkal'a parti rozetini AK Parti TBMM Grup toplantısı öncesi Başkan Erdoğan taktı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akkal, şöyle konuştu: "CHP'nin, PKK'nın siyasi kanadı olan HDP ile çeşitli yerlerde yapmış olduğu görüşmeler ve destek sözleri var. Hiçbir Türk milliyetçisi HDP ile yani PKK'nın siyasi uzantısı ile omuz omuza mücadele etmeyi arzu etmez. Biz CHP ile ittifaka dahi mesafeli ve tepkili iken İYİ Parti Genel Merkezi, CHP'nin, HDP ile yapmış olduğu gizli pazarlıklara karşı kayıtsız ve tepkisiz kaldı. Bu arada Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na yeniden seçilen Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı da kabul etti. Erdoğan'ın, yeniden seçilmesi dolayısıyla Arslan'ı tebrik ettiği belirtildi. ANKARA
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‘İYİ Parti HDP ile yapılan ittifaka tepkisiz kaldı’
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