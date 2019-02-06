Kripto istihbaratçı yetiştiren FETÖ sorumlusu deşifre oldu

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FETÖ'nün hakim- savcı başta olmak üzere MİT'e de eleman yetiştirdiği MAT evlerden sorumlu olan Hamdi Güleryüz deşifre oldu. Örgüt içerisinde çok sayıda kod ismi kullandığı tespit edilen Güleryüz'ün 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi istendi. Cumhuriyet Savcısı Yakup Ali Kahveci tarafından hazırlanan iddianamede Güleryüz'ün özellikle hakim ve savcı olmak isteyen FETÖ adaylarına abilik yaptığı vurgulanırken, örgüt içerisinde kod isminin sürekli değişkenlik gösterdiği dikkat çekti. Güleryüz hakkında ifade veren O.A. şüphelinin kod isminin 'Yahya' olduğunu H.T, Güleryüz ile Bağcılar'da buluştuğunu, M.T ise şüphelinin MAT evleri verilen örgütün mahrem kadrolara eleman yetiştiren bölümde görevli olduğunu ifşa etti.FETÖ şüphelisi S.A ise verdiği ifadede "2015 yılında örgüt içerisindeki bir şahsa hakim savcılık sınavlarına hazırlanmak istediğimi söyledim. Bu şahıs bana 'Yahya' isimli şahsa yönlendirdi. Sonrasında bu isimle Fatih'te bir yurtta görüştük. Bu isim Hamdi Güleryüz'dü" ifadelerini kullandı.