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'da operasyonu

'da bir av bayisinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2019 17:48
Kütahya'da ruhsatsız silah operasyonu

Kentte bir av bayisinde ruhsatsız silah satıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Şüphelilere ait iş yerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 6 tüfek, kurusıkıdan bozma tabanca, 16 kurusıkı tabanca, 16 kutu havai fişek, 14 tabanca fişeği, 35 av tüfeği fişeği ve 115 santimetrelik iki kılıç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan iş yeri sahipleri F.D. ve B.A., işlemleri tamamlandıktan sonra savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kütahya'da ruhsatsız silah operasyonu
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