Londra metrosunu 5 yılda geçeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, aHaber özel yayınında İstanbul'la ilgili projelerini anlattı. Trafik sorununa ilişkin önemli çalışmalar yapacağını belirten Yıldırım, "Raylı sistemi 5 yıl içinde 520 kilometreye çıkarak Londra metrosunu geçeceğiz" dedi.Yıldırım, şunları söyledi:Dünyanın en büyük havalimanı İstanbul'da, 330 farklı noktaya uçuş yapılıyor. Bugün herkes istediği yere gidiyor. Bunu başardık.170 km metro var. Mart ayının ilk yarısında bunun üzerine 63 km daha koyalım. Gebze-Halkalı banliyö hattı 10 Mart'tan itibaren seferlere başlayacak. 350 km yeni proje devam ediyor. 3 tanesi ihale aşamasında. Önümüzdeki beş yıl içinde 520 km'ye çıkıyoruz. Londrayı da geçeceğiz.Trafik sorununda rahatlama yıldan yıla görülecek. Ben vatandaşlarıma karşı hep dürüst oldum. 'İstanbul'un trafik sorununu yüzde yüz çözeceğim' diyen kim varsa doğruyu söylemiyor. Büyükşehirlerin hepsinde trafik sorunu var. Bizim hedefimiz ne olmalı. Trafik akışı durmadan, ulaşım devam etmeli. Yani 70-80 km'yle gidemezsiniz ama 20 km de olsa trafik akmalı. Amacımız 45-50 dakika bekleme süresini 25 dakikaya çekmek. Ben bunu garanti ediyorum.İstanbul iki yaka bir sevda. Benim arzu etmediğim şey İstanbul seçimlerinin bu ittifakların gölgesinde kalması. Ben isterim ki hemşerilerimiz bizi dinlesinler İstanbulla ilgili vizyonumuzu anlatalımHDP İstanbul'da aday çıkarmamak şeklinde bir duruş sergiledi. Bunun ne anlama geldiğini seçmen değerlendirecek. CHP tarafından seçilen bazı ilçe adaylarına baktığımız zaman HDP'nin nerede durduğu gayet aşikar.15 Temmuz darbe girişiminden beri HDP bizim yanımızda hiç yer almadı, hep CHP'nin yanında yer aldı. Bu sefer de durum aynı olacak. Kim hangi ittifakta olursa olsun, İstanbulluların desteğine talibim ve tamamının belediye başkanı olacağım.