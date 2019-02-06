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'tan o iddialara sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili , bir gazetede hakkında yer alan habere ilişkin, "Şahsımı 'kupon' arsayı kapatan biriymiş gibi gösteren bu yayının basın ahlakını ve siyasi etiği ayaklar altına aldığı açıktır." ifadesini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 15:15
Numan Kurtulmuş'tan o iddialara sert tepki

Kurtulmuş, yazılı açıklamasında, bazı basın kuruluşları tarafından "Kupon arazide sürpriz isimler" başlığıyla şahsını hedef alan haberler üzerinden kendisiyle ilgili yanlış anlaşılmalara neden olacak spekülasyona yer verildiğini belirtti.

"BASIN AHLAKINI VE SİYASİ ETİĞİ AYAKLAR ALTINA ALDIĞI AÇIKTIR"

Söz konusu arazinin 50 yıl önce babası tarafından kendisi ve kardeşleri adına alındığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Benim adıma Selametköy üzerinden aldığı, akıbetini ve yerini bilmediğimiz, hatta elimizde tapusu bile bulunmayan küçük bir kooperatif 'kupon arazide sürpriz isimler', kupon arazide sürpriz isimler hissesidir. Meselenin aslı bu iken şahsımı 'kupon' arsayı kapatan biriymiş gibi gösteren bu yayının basın ahlakını ve siyasi etiği ayaklar altına aldığı açıktır."

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Numan Kurtulmuş'tan o iddialara sert tepki
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