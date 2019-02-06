Oğlum sizin yüzünüzden öldü

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Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi'nden parasını alamadığı gerekçesiyle intihar ettiği öne sürülen müteahhit Hasan Ulaş Devrim, Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi. Asri Mezarlık'ta defnedilen müteahhidin babası Naim Devrim, oğlunun ölümünden CHP'li Seyhan Belediyesi'ni sorumlu tuttu. Baba Devrim, "CHP'liler seçim zamanı yalan söylemeyi mubah haline getirdi. Belediyeden oğluma 'Paranı 30 Ekim 2018'de yatıracağız' demişlerdi. Sürekli ertelendi. Benim aslanım niye intihar etti biliyor musunuz? Kendi yanında çalıştırdığı işçilerinin maaşını zamanında ödeyemediği için öldü. Oğlum onursuzluk yapmadı ve onuruyla canına kıydı. Hak ettiği para zamanında yatmış olsaydı şimdi hayatta olacaktı. Yazıklar olsun onlara, oğlumu elimden aldılar" dedi. Bu arada yaşamını yitiren müteahhide inşaat malzemesi verdiğini söyleyen ve ismini açıklamayan bir kişi de "20 gün önce beni aradı. Belediyeden paramı olamıyorum abi, yatırmıyorlar. Paramı almak için kapılarında yatıyorum" demişti. Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeydan Karalar da bir açıklama yaparak "Belediyemizden kimsenin tek kuruş hak ediş alacağı yok. Biz çalıştığımız müteahhitlerin parasını zamanında ödüyoruz" diye konuştu.