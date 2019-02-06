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merkezli operasyonu: 11 gözaltı

merkezli 9 ilde, /'nin eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında halen görevde olan biri astsubay ve biri polis olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 10:28
Osmaniye merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcıcığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Osmaniye merkezli Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Sivas, Mardin, Elazığ, Gümüşhane ve Adıyaman illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, Osmaniye'de dershane öğretmeni olarak görev yapan O.B., Y.E., A.B. ve F.A., Kahramanmaraş'ta dershane öğretmeni E.S., Adıyaman'da polis memuru S.T., Gümüşhane'de astsubay M.Y.T., Sivas'ta dershane öğretmeni İ.A., Mardin'de eski öğretmen N.E., Elazığ'da belediye işçisi V.Ş. ve Şanlıurfa'da kapatılan Zirve Üniversitesi çalışanı M.E. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, eğitim gören öğrencilerin örgüte kazandırılmasına yönelik çalışma yaptıkları tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Osmaniye merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
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