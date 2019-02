Teröristlerin sığındığı güvenli ülke olmayın

BUGÜN NELER OLDU

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, dün Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çipras'ı Külliye'ye gelişinde törenle karşıladı. Oktay ile Çipras yaklaşık 1 saat baş başa görüştü. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çipras'ı kabul etti. Erdoğan ile Çipras'ın görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü. 45 dakika süren heyetler arası görüşmeden sonra da Erdoğan ve Çipras, basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, özetle şöyle dedi:"Ticaret hacmimizin bugün bulunduğu nokta 3.5 milyar euro düzeyinde ki bu, Türkiye-Yunanistan arasında arzu edilen bir seviye değil. Bunu çok daha yüksek seviyeye çıkarmamız gerekir.Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum. Bu anlayışın sürdürülebilir kılınması için ülkeler arasındaki diyalog kanalları açık tutulmalı.Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımız ve Türkiye'deki Rum kökenli vatandaşlarımız bize göre birer ayrışma değil, aslında iş birliği vesilesidir. Azınlıklarımız bizler için sağlam birer köprüdür. Rum kökenli vatandaşlarımızın durumlarını daha da iyileştirmek için her gayreti gösteriyoruz. Aynı yaklaşımı Yunanistan'ın da benimsemesini bekliyoruz.(Kıbrıs konusu) İçinde bulunduğumuz istişare sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Taraflar yeni bir müzakere sürecine başlamadan ortak bir vizyon, yol haritası belirlemeli.Türkiye ve Yunanistan, terörün kanlı yüzünü iyi bilen iki ülke. Bu meselenin komşuluk ve müttefiklik hukuku bağlamında ele alınması son derece önemli. Terörün her türlüsüne karşı kararlı şekilde ortak tutum sergilemek zorundayız.Bu çerçevede Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir. Yaptığımız görüşmelerde FETÖ'cü darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk. Bu konuda komşumuz Yunanistan'dan daha çok iş birliği bekliyoruz. Milletimizin, şehit ailelerimizin ve 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar tarafından yaralanan 2 bin 193 gazimizin beklentisi de budur. İnşallah önümüzdeki dönem bu beklentilerin karşılandığı bir dönem olacaktır." Başkan Erdoğan, Çipras'ın Heybeliada Ruhban Okulu ziyaretiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi iken "Dinler Tarihi" dersinde buraya yaptığı ziyaretle ilgili anısını anlattı. Erdoğan, Ruhban Okulu konusunun Çipras'ın ve önceki başbakanların gündeme getirdiklerinde Batı Trakya'daki müftüler meselesini ortaya koyduğunu hatırlatarak, "Siz bunu çözün, biz de bu işi çözelim dedim. Bizim açımızıdan bir sıkıntımız yok. Buradan böyle bir talep de gelince Çipras'ın ziyaret etmesi için 'hayırlı olsun' dedik" ifadesini kullandı.Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras onuruna yemek verdi. Külliye'deki yemek sonrası Erdoğan, Çipras, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Fener Rum Patriği Bartholomeos fotoğraf çektirdi.Ege'de ölümlerin önüne geçmek için çok yoğun gayret sarf ediyoruz. Elbette AB ile imzalamış olduğumuz 18 Mart Mutabakatı da yeni göç akımları bakımından caydırıcı bir rol oynadı. Türkiye, geri kabul de dâhil olmak üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirdi, getirmeye devam ediyor. Ancak geri kabul mekanizmasının AB tarafında sağlıklı şekilde uygulanamadığını görüyoruz. AB, başta vize serbestîsi olmak üzere mutabakattan doğan sorumluluklarını hayata geçirmemiştir. Biz nasıl sözlerimizi tutuyorsak AB'nin de ahdine vefa göstermesini bekliyoruz.BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çipras ile birlikte Ankara'da bulunan Peristera Baziana'yı Devlet Konukevi'nde kabul etti. Çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunan Erdoğan ve Baziana, samimi bir sohbet gerçekleştirdi.YUNANİSTAN Başbakanı Çipras, son derece samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Aramızdaki diyalog her zaman samimi ve önemli bir diyalog. Bu diyalog sadece halklarımızın geleceği açısından önemli değil, bölgemiz açısından da önemli" ifadesini kullandı. Türkiye'de talihsiz bir darbe girişimi yaşandığını belirten Çipras, şöyle dedi: "O gece size ilk telefon eden liderlerden biriyim. Yunanistan'ın size olan desteğini yineledim. Çünkü biz Yunanistan olarak demokrasiyi, insan haklarını destekleyen bir ülkeyiz. Yunanistan olarak her türlü darbeyi kınıyoruz, karşısında duruyoruz. 8 darbeci asker olayı bizim ilişkilerimizde diken olarak ortaya çıktı. İki Yunan askerinin tutuklanması olumsuz bir gelişmeydi. İlişkilerimizde bir diken unsuru olan 8 darbeci askerle ilgili Yunanistan yargısı net kararlar aldı. Yunanistan bir hukuk devleti olarak yargının aldığı kararlara saygı göstermek durumundadır. Yunanistan'da biz darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Yunanistan devleti hükümeti ve Yunan halkı sizin ülkenizde darbe girişiminde bulunan, demokratik yollarla işbaşına gelen bir hükümeti devirme girişiminde bulunan insanları kınıyor. Yunanistan demokrasiyi destekleyen bir ülke. Kesinlikle darbecileri desteklemek niyetinde değil."