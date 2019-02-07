Abdulhamit Gül: Kimin ihmali varsa cezasını çekecektir

KARTAL'DA ÇÖKEN BİNA



Savcılığımız soruşturma başlattı. Kimin ihmali varsa cezasını çekecektir.

ABD'NİN YAYINLADIĞI DÜNYA HARİTASI



Geçişritilecek bir konu değil. Kabul edemeyiyz. Dışişleri Bakanlığı bu konuda gereken adımları atıyor.



Bu harita, bu coğrafya bizim namusumuzdur. 1 santimi bile tartışmaya açılamaz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar

FETÖ'NÜN İADESİ

Şu anda heyetlerimiz Amerika'da, diğer konuları görüşüyorlar. Bizim iade talebimiz var. ABD'nin Türkiye'ye iade etmesi gerekir. Bu konudaki ısrarlarımızı sürdürüyoruz. Şu an itibariyle bu çalışmalar için arkadaşlarımız Amerika'dalar.

Nereye giderse gitsin, Türkiye Cumhuriyeti'nin talebi elinde sonunda yerine gelecektir. Bunun hesabı yargı önünde sorulacaktır.

Ortak bir çalışma grubu, şimdi de İçişleri Dışişleri ve Adalet Bakanlığı'ndna olmak üzere bu çalışma grubu Amerika'da. Şu anda bu meseleleri konuşuyorlar.

FETULLAH GÜLEN MISIR'A KAÇACAK MI?

O konuda; bir duyum üzerine bir şey söyleyecek değilim. Biz resmi karar ve belgelerle ilgili konuşmamız gerekir. Ama Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ'nün elebaşı ve yöneticileriyle ilgili ara vermeksizin yapmaya devam edeceklerdir. Nereye giderlerse gitsinler Türkiye Cumhuriyeti'ni enselerinde göreceklerdir. Bu konuda hiçbir rehavete kapılamayız.

FBI SORUŞTURMASI NE DURUMDA?

Bu konuda Türkiye'nin tüm belgelerini ABD'ye ilettik. Bu çerçevede getiğimiz günlerde heyet geldi, yerinde inceleme yaptı. Şu anda heyetimiz, ayrıntılarını Amerika'da görüşüyorlar. Bu bilgiler gerektiğinde paylaşılacaktır.

Avrupa'da özellikle bazı ülkeler FETÖ terör örgütü mensuplarına kucak açıyor. Şunu söylemek lazım; Türkiye terörle, PKK DEAŞ ve FETÖ olsun mücadelesini yapıyor.

Terör örgütleri bütün insanlığı tehdit eden örgütler. Çifte standartlar görüyoruz. Terör örgütü, terör örgütüdür. Ama Avrupa'da bu konuda bazı örgütlere kol kanat gerildiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Biz terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.

AKIN İPEK DAVASINDA, ADLİ MÜŞAVİR GERİ ÇEKİLMİŞTİ? SORUŞTURMA NE DURUMDA? FETÖ İLE BAĞLANTILI MI?

Öyle bir şey çıkmadı. Adli müşavirin verdiği belgelerde Türkiye'de yargılamaların bağımsız şekilde yapıldığıyla ilgili bir takım ifadeler var. Yaptığı bir takım beyanlar var.

Bu beyanlara rağmen bile iadesi gerekiyordu. Ama usule dahil, idare hukukuna dair belki işlenmediği için yapıldı. Tüm bunlara rağmen bile Akın İpek'in verilmesi gerekirdi. Dolayısıyla o konuda herhangi bir o şekilde bulguya rastlanmadı. Neresi uygun görülürse orada görevine devam edecek.

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ

Yargı reformu Şubat ayı ortasında açıklanacak.