Bütünleşirsek ülkemizi uçururuz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için bu tarz merkezlerimizin olması ve bunları çoğaltmamız gerçekten çok gerekli. İnsanımızın zekasını ve pratikliğini bilimsel ve teknolojik disiplinle fikre, araştırma, geliştirmeye, ürüne, üretime dönüştürdüğümüzde ülkemizin herkesi şaşırtacak bir hızla yükselişe geçeceğine inanıyorum.Bundan 20 yıl önce ülkemizde yaşayan birisine şu anda bulunduğumuz yeri anlatsaydık herhalde bizi hayal kurmakla suçlarlardı. Ama işte hayalleri artık gerçeğe dönüştürdük. Şimdi gençlerimizle birlikte daha büyük hayaller kurmamız ve bunları gerçeğe dönüştürmek için çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Ülkemizin sınırlarını aşıp tüm dünyaya hitap eden başarılara imza atmadan bunu gerçekleştiremeyiz.Üniversitelerimizi küresel yarışta en büyük güç kaynağımız olarak görüyoruz. Bilim, eğer ahlaki değerlere yaslanıyorsa o nispette insana ve topluma hizmet eder. Bilimsel faaliyetlerin ve araştırmaların ürüne dönüşmesi, ticarileşmesi elbette önemlidir. Ancak bilimin kendisinin ticari meta halene gelmesine izin vermemeliyiz.Üniversiteler, ellerinde kaynakları ve imkanları en doğru şekilde kullanarak Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına katkı verdikleri oranda değerlenecek. Kendini bilime ve teknolojinin gelişmesine adamış yönetimler elinde, üniversitelerimizin yakın gelecekte arzu ettiğimiz kalite seviyesine ulaşacaklarına inanıyorum.Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra daima yanınızda bulunacağımdan asla şüpheniz olmasın. Türkiye'yi hep birlikte hedeflerine ulaştıracağız. Bu benimle olacak bir iş değil. Ben siyaset olarak ülkemin başındaki bir yönetici olarak varım. Sizler de ilim ve irfanını temsilcileri olarak varsınız.Eğer bizler bütünleşirsek, o zaman gerçekten milliyetperver, vatansever bir nesli yetiştirir ve ülkemizi uçururuz.Teknoparkların kuruluş amaçlarının dışına çıkartılmasına engel olmak için buralarda faaliyet yürütecek firmaların seçiminde hassasiyet gösterilmelidir.Rastgele birilerine şöyle bir yer verelim, o da gelsin burada kursun, yok.