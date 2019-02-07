Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına hapis cezası

kullanıcısı sanığına hapis cezası

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturmada yargılanan tutuklu sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 15:44
ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına hapis cezası

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Şengül ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, ByLock'u aktif şekilde kullandığı tespit edilen Şengül'ün, örgütün sözde Bornova imamı Ekrem Kütük ile ByLock üzerinden yazıştığı, KHK ile kapatılan 2 derneğin yönetiminde yer aldığı gibi hususlar nedeniyle "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şengül, yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunduğunu, ailesi ve kendisinin mağduriyet yaşadığını söyledi.

"Devletini seven biri olarak, terör örgütüyle bir bağlantım yoktur." diyen Şengül, "Ambalaj şirketinde çalışan bir işçiyim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptığı Şengül'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN