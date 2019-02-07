ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına hapis cezası

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Şengül ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, ByLock'u aktif şekilde kullandığı tespit edilen Şengül'ün, örgütün sözde Bornova imamı Ekrem Kütük ile ByLock üzerinden yazıştığı, KHK ile kapatılan 2 derneğin yönetiminde yer aldığı gibi hususlar nedeniyle "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şengül, yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunduğunu, ailesi ve kendisinin mağduriyet yaşadığını söyledi.

"Devletini seven biri olarak, terör örgütüyle bir bağlantım yoktur." diyen Şengül, "Ambalaj şirketinde çalışan bir işçiyim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptığı Şengül'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.