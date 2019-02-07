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'daki terör örgütü 'ya yönelik operasyon

'ın ve Hani ilçelerine bağlı 11 kırsal mahallede terör örgütü 'ya yönelik operasyon nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının sona erdiği bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 08:49 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 08:50
Diyarbakır'daki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçelerinde aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve teröristlere ait malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon bölgesinde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Lice'nin Ecemiş, Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy ve Ceper, Hani'nin Kaladibi, Akçayurt, Topçular, Yukarıturalı mahalleleri ile bağlı mezralarında dün saat 06.00'dan itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağının saat 24.00 itibarıyla kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlara yasağa uydukları için teşekkür edildi.

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Diyarbakır'daki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
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