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'nun hemşehrisine söylediği yalanı deşifre oldu!

Giriş Tarihi: 7.2.2019 15:19

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ziyaret ettiği Çekmeköy pazar yerinde, hemşehrisi olan bir kadının tepkisiyle karşılaştı.

CHP/HDP/İyi Parti İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na hemşehrisinden şehit tepkisi!

YOK ÖYLE BİR ŞEY...

İmamoğlu, CHP ile terör destekçisi HDP'nin ittifakını eleştiren Hatice Ocak isimli kadını ikna etmek için uzun süre uğraştı ama başarılı olamadı. İmamoğlu'na "HDP ile iş birliği yapıyorsunuz" diyen Hatice Ocak'a 'yok öyle bir şey seni kandırıyorlar' diye yanıt veren İmamoğlu'nun gerçek yüzü ortaya çıktı.

"YÜREĞİMİZ BİR MAHCUP ETMEYECEĞİZ"

Beton Ekrem, HDP ile birlikte yaptıkları kirli ittifakı gizlemek istese de başka bir ziyaretinde HDP'li bir seçmenin İmamoğlu'na yönelik, "Sizi Selahattin Demirtaş'a benzetiyoruz" sözlerine "Sağolun" diye yanıt verdi ve "Yüreğimiz bir, mahcup etmeyeceğiz" dedi. İşte o görüntüler....

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Ekrem İmamoğlu'nun hemşehrisine söylediği HDP yalanı deşifre oldu!
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