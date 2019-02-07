Erdoğan ve Bahçeli Cumhur İttifakı’nı konuştu

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede Cumhur İttifakı kapsamında önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, seçim kampanyası ile ilgili çalışmalar ele alındı. Görüşmede, ayrıca Binali Yıldırım'ın 18 Şubat'ta TBMM Başkanlığından istifa etmesinin ardından yeni Meclis başkanı seçim süreci de değerlendirildi. Görüşmede, ayrıca Erdoğan ve Bahçeli, başta Suriye ve Irak olmak üzere son dönemdeki güvenlikle ilgili gelişmeleri ve terörle mücadelede gelinen son noktayı da ele aldı. Erdoğan ve Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinin ardından 27 Haziran, 31 Temmuz, 16 Ekim ve 21 Kasım ve 12 Aralık tarihlerinde bir araya gelmişti. ANKARA