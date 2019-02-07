Foreign Policy dergisi yılın düşünürü olarak bakın kimi seçti

Foreign Policy dergisi '2019 Global Thinkers' (2019 Küresel Düşünürler) listesini açıkladı. Listede yer alam isimler arasına Muhammed Bin Selman'ın da olması dikkatlerde kaçmadı.

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesinde parmağı olan Muhammed Bin Selman için kaleme aldıkları sözler ise bu kadarına da pes dedirtti. Yaptığı suikast listeleri ile insanların ölüm fermanını imzalayan katil Muhammed Bin Selman, için kullanılan ifadelerin bazıları ise şöyle:

"2018 yılında Muhammed bin Selman'ın parlak imajı körelmiş olabilir ancak tek gerçek var ki Selman'ın gücü arttı. 33 yaşındaki Suudi Prensin adamları gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı Ekim ayında öldürdükleri iddia edildiğinde, Prens'in sorunlara yaklaşım biçimiyle acımasız umarsızlığı gün yüzüne çıkmış oldu. ABD Kongresi Selman'a, Yemen'deki Suudi Arabistan liderliğindeki savaşa daha fazla yoğunlaşarak karşılık verdi ve kamuoyu nezdinde etkin ABD'li isimler, MbS'nin "Çöl Davosu" olarak adlandırılan yatırım konferansına gitmekten vazgeçti. Ancak itibarı zedelense de, olayların Muhammed bin Selman'ın önemini azaltma konusunda sınırlı etkisi oldu."

"EMRİ PRENS SELMAN VERDİ"

Washington Post gazetesi: "CIA, Prens Bin Selman'ın Kaşıkçı'nın suikast emrini verdiği sonucuna ulaştı" ifadesine yer verilmişti.

SELMAN: TEHLİKELİ BİR İSLAMCI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Beyaz Saray ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Kaşıkçı için "tehlikeli bir İslamcı" dediği iddia edilmişti.

TUTUKLANMASINI DA EMRETMİŞTİ

Washington Post, ABD istihbaratının dinlemelerine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı'yı birtakım vaatlerle Suudi Arabistan'a dönmeye ikna edilmesi ve ardından tutuklanmasını emrettiği iddiasını yazmıştı....