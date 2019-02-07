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'de / operasyonu: 13 gözaltı

'de, /'ya yönelik olarak düzenlenen operasyonda 16 kişiden 13'ü operasyonla yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 10:50
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı
Edinilen bilgiye göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK ile bazı sol terör örgütlerinin talimatları doğrultusunda hareket ettikleri öne sürülen 16 zanlı hakkında yakalama kararı verildi. Karar sonrası İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı operasyonların düğmesine bastı. Düzenlenen operasyonda, şuana kadar 13 şüpheli yakalandı. Kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlarda ele geçirildi.

Diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtili.
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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı
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