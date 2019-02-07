Kemal Kılıçdaroğlu 'Kadın aday' sözünü böyle yedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yönetimde "liyakat" seçimlerde de ağırlıkla "kadın aday" konusunda çok iddialı şeyler söylüyor ve onları da iktidara karşı bir argüman olarak kullanıyordu.

Ama her iki konuda da bu yerel seçimlerde deyim yerindeyse sınıfta kaldı. Ne liyakate önem verdi ne de kadınlara...

Özellikle CHP'li kadınlar tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Oysa seçimlere aylar kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esip gürlüyor. gittiği her yerde yerel seçimlerde çok sayıda kadın aday gösterileceğini söylüyordu. En son 5 Aralık 2018'de hem de kadın hakları gününde şöyle diyordu:

"En büyük arzum bu yerel seçimlerde kadın belediye başkan adaylarının fazla olmasıdır."

Peki, ne oldu? Tek kelimeyle hüsran... Kendi yetkisini bile erkekler için kullandı. İstanbul'da büyükşehir dahil 40 belediye başkanından sadece 1 ilçede CHP kadın aday gösterdi. O da kazanma ihtimali olmayan Eyüpsultan'da... Durum İstanbul'da erkekler 39, kadınlar 1...

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