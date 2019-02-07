KHO’dan ihraç edilen şahıs FETÖ'den tutuklandı(Düzeltme)

- KHO'dan ihraç edilen şahıs FETÖ'den tutuklandı

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Muhammer Ay

SAMSUN (İHA) - Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan ve Kara Harp Okulundan (KHO) daha önce ihraç edilen şahıs, mahkemece tutuklandı.

Edilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan B.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.D., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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