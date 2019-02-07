Mısırlı genci kelepçeli çeken temizlik görevlisi serbest bırakıldı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Mısır'a iade ettiği Mısırlı genç Muhammed Abdulhafiz Hüseyin'in uçakta kelepçeli görüntüsünü çeken temizlik işçisi Muhammed Emin Çelik 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçu kapsamında tutuklanmıştı.

İTİRAZ DEĞERLENDİRİLDİ

İstanbul Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararına şüphelinin avukatı tarafından yapılan itiraz değerlendirildi. Kararı değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği itirazı kabul ederek Muhammed Emin Çelik'in tahliyesine karar verdi.

TAHLİYE EDİLDİ

Hakimlik kararında, "Atılı suçun unsurlarının oluştuğuna ilişkin kuvvetli şüphe oluşturacak delil bulunmadığı anlaşıldığından itirazın kabulüne, şüpheli Çelik'in tahliyesine karar vermek gerekmiştir" denildi.