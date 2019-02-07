O meydanda artık huzur var

Diyarbakır'da, HDP'nin provokasyon amaçlı eylemlerde kullandığı Ofis Meydanı, yenilenerek vatandaşın hizmetine kazandırıldı. Kentin merkezindeki eski Konuk Evi önünde bulunan meydan, yeni görüntüsüyle takdir topladı. Yine meydanda yer alan ve DTK binası olarak kullanılan Konuk Evi de Bilgi Evi'ne dönüştürüldü. Meydan'da HDP'liler, terörist başı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşulları, bölgede sivil itaatsizlik, sözde sivil Cuma gibi yasa dışı eylemler yapıyordu.





HDP tarafından adeta eylem merkezi haline getirilen Ofis Meydanı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu artık vatandaşların dinlenme yeri haline getirildi. HDP'nin kentte gerileme ve olaylara neden olan yası dışı eylemlerini yaptığı Ofis Meydanı'nı kentin dikkat çeken mekânı haline getirmek için çalışmalara geçtiğimiz yıl başladı. HDP'lilerin, İmralı Cezaevi'nde tutulan terörist başı Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşulları, bölgede sivil itaatsizlik, sözde sivil Cuma, KCK operasyonlarını protesto gibi yasa dışı eylemler yaptığı alan kısa sürede bambaşka bir görünüme kavuştu. HDP'li belediyeler döneminde, polisin sürekli TOMA ve zırhlı araçlarla beklediği meydanda artık, vatandaşlar gönüllerince vakit geçiriyor ve çayını yudumluyor. Meydan, yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla da gece dikkat çekiyor. Yine meydanda yer alan ve DTK binası olarak kullanılan Konuk Evi de Bilgi Evi'ne dönüştürüldü.





Büyükşehir Belediyesi, Merkez Yenişehir İlçesi Ofis semtinde eski Konuk Evi önünde yer alan 3 bin 360 metrekarelik meydan alanına oturma grupları, pergoleler, 3 dönence, 2 asma germe asma germe (gölgelendirme), saksı içinde ağaç, çalı ve çiçekler yerleştirildi. Meydan düzenleme çalışmalarında 680 metrekareye renkli asfalt, bin 165 metrekareye iroko deck kaplama ve bin 515 metrekarelik alanda traverten döşeme kaplaması serildi. Yeşillendirme çalışmaları kapsamında belediye alana çok sayıda ağaç ve mevsimlik çiçekler dikti.





