Olumlu gelişmeler Erdoğan’la başladı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bir dizi temasta bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, dün İstanbul'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Çipras'ın ilk durağı Ayasofya Müzesi oldu.Çipras'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Çipras, basın mensuplarına İngilizce, "Burada olmaktan mutluyum" diyerek duygularını ifade etti. Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'daki Ruhban Okulu oldu. Çipras, hareketinden önce Kabataş İskelesi'nde esnafla tokalaştı, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Heybeliada Ruhban Okulu Başrahibi Prof. Dr. Elpidophoros Lambriniadis'in karşıladığı Çipras, okulun içindeki kilisede düzenlenen ayine katıldı. Çipras okulu gezdikten sonra bahçeye çınar ağacı dikti.Başbakan Çipras, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin son dönemlerde pozitif bir ivme kazandığını belirterek şöyle konuştu:"Başkan Erdoğan'la başlayan olumlu diyalog, özellikle azınlık vakıflarının mallarının iadesi konusundaki olumlu gelişmeler takdire şayan. Buradaki Rum azınlığın, Batı Trakya'daki Müslüman azınlığın din yüzünden sıkıntı yaşamış olmaları üzücü şeylerdir. Günümüzde iyileşmiş olduğunu görüyoruz. Son yıllardaki olumlu diyaloglarımızın netice vermesini bekliyoruz. Türkiye'de ve Yunanistan'da bulunan Türk ve Rum azınlıkların haklarının karşılıklı bir şekilde korunmasını temenni ediyorum. Dilerim bu okula yapacağım gelecek ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte olur ve 48 yıldır kapalı olan okulun beraber kapısını açarız."Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam Yunanistan Başbakanı Çipras onuruna akşam yemeği verdi. Yemeğe Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fener Rum Patriği Bartholomeos, ve Fenerbahçeli basketbolcu Kostas Sloukas da bulundu. Samimi bir atmosferde geçen yemeğin özel bir müzik programı oldu. Sanat Yönetmeni Necmettin Abken yönetimindeki kültürel program, Avni Anıl'dan "Safalar Getirdiniz" şarkısı ile başladı. Gecenin sürprizi ise udi Yorgo Marikanis de sahne alması oldu. Yunan çalgısı buzuki çalan Marikanis, 3 İstanbul Rum şarkısı yorumladı. Marikanis, Kemençeci Vasikalis'in 'Kürdilihicazkar Peşrevi'ni, Lavtacı Andon'un 'Hüseyni Saz Semaisi'ni ve Lavtacı Hristo'nun 'Gidelim Göksuya' şarkılarını seslendirdi.