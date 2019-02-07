BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edildi. Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan kampanya 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatıldı.Kampanyanın açılış programı Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törenle yapıldı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin ve vatandaşlar katıldı.Bakan Soylu, "Devlet trafik kazalarının önlenmesi için hem eylem yapar hem de gereğini yapar. Her şey ceza değil. Öncelikle TBMM, Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde bir değişiklik yaptı. Yeni kanunda yapılan değişiklik çok açık ve net. Kavşaklarda, trafik lambasının olmadığı yaya geçitlerinde, aynı zamanda da trafik polisinin olmadığı yerlerde araçlar yaya geçidini ve yayayı gördüğü zaman yavaşlayacak. Eskiden nezaketle yol veriliyordu veya verilmiyordu. Arabaların arasından geçmek için akrobasi yapmak gerekiyordu. Oysa şimdi araçlar yayayı gördükleri anda yaya geçidinde duracaklar. Yayanın geçmesini bekleyecekler. Aynen dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi ve ardından da kendi yolculuklarına devam edecekler" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Toplum kalabalıklaştıkça toplumda yaşayabilmek için birbirimize saygılı olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun bizim önceliğimiz olması gerekiyor" diye konuştu.İstanbul'da da Vali Ali Yerlikaya'nın katılımıyla 'Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Yerlikaya, "Yayaların trafik işaret ve levhalarının belirlediği yerlerden karşıya geçmesi büyük önem taşıyor" dedi. Şanlıurfa'da Vali Abdullah Erin'in katıldığı tanıtım etkinliğinde de vatandaşlara broşür, anahtarlık ve şapka dağıtıldı.