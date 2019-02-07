‘Özel çocuklara özel materyaller’ yola çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde olan 'Özel çocuklara özel materyaller' projesi tanıtım toplantısı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. 81 ile 143 bin materyali ulaştırmak için yola çıkan 7 TIR'ın da uğurlandığı toplantıda konuşan Emine Erdoğan, "Tamamen yerli malzemelerden üretilmiş bu özel eğitim materyalleri Türkiye'nin dört bir yanında yavrularımızın hayatına dokunacak. Bu çalışma özel eğitim anlamında bir ilk" dedi. Eğitim standartlarının son yıllarda yükseldiğini belirten Emine Erdoğan, "Eğitim tek bir formüle sığdırılamaz. Eski anlayışa göre eğitim süreçleri öğretmen ve ders kitaplarıyla sınırlıydı. Şimdi bu sınırlar kalktı, teknolojik gelişme ile sınırlar aşıldı. Görsel, işitsel ve dokunsal materyaller bu öğrencilerimizin daha hızlı yol almasında hayati rol oynuyor. Hazırlanan bu materyallerimizin sadece öğrenci değil öğretmenlerimizi de destekleyeceğini düşünüyorum. İnsanların içindeki cevherleri keşfetmek emek ve metot gerektirir. Çocuklarımızın içindeki nice cevheri ortaya çıkarmak için seferber olduk, bu işin gönüllüsüyüz" diye konuştu.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel çocuklar meselesini çok önemsiyoruz" derken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, "Sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.Emine Erdoğan dün ayrıca Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'in başkanlığındaki heyeti kabul etti. Heyet temsilcileri çevresel inisiyatifler, sağlıklı yaşamla ilgili konular ile Türkiye'deki küresel "İşgücündeki Kadınlar" konferansı ve Türkiye'de kurulacak "Sosyal Gastronomi" merkezi için projelerini sundu. Kabulde konuşan Emine Erdoğan, "Türkiye, bütün potansiyeli ile kendini dünyaya açmış, 360 derece diplomasi yapan merkez ülkedir. Türkiye'de demokrasi, kanunların olduğu kadar, demokrasiye inanan cesur insanımızın da teminatı altındadır. Bu nedenle güven ortamı, Türkiye'nin olağan halidir" dedi.