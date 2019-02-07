Teröristlerle işbirliği yapana oy vermem

BUGÜN NELER OLDU

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu dün Çekmeköy'de önce esnafı ardından da semt pazarını ziyaret etti. Semt pazarının girişinde Hatice Ocak (53) ile karşılaşan İmamoğlu, Hatice Ocak'tan yerel seçimler için oy istedi. Ancak cevap umduğu gibi olmadı. Ocak, "Hainlerle bir olana oy vermem" dedi. Ocak'ı ikna etmeye çalışan İmamoğlu, "Sen öyle diyerek destekleyen herkese hain demiş oluyorsun" dedi. Ocak ise, "Ben herkese değil, işbirliği yapana hain diyorum" diyerek karşılık verdi. İmamoğlu, yanından uzaklaşan Ocak'a 'partini değiştir demiyorum' diyerek tekrar çabalasa da, Ocak oralı olmadan İmamoğlu'nun yanından uzaklaştı.Hatice Ocak İmamoğlu ile arasında geçen konuşmayı ve neden CHP'ye oy vermediğini SABAH'a anlattı. Ocak, "Benden oy istedi. Ben de 'vermem' dedim. Neden vermem? CHP, HDP ile bir olursa asla vermem. Vatan hainlerinin yanında olursa vermem. Şehitlerimizin kanı sızlar. '70 milyona vatan haini diyorsun, hepsi vatan haini mi?' diyor. Benim aklım gözüm var. Niye herkese hain diyeyim. İşbirliği yapana diyorum ben. Gözüm görüyor kulağım işitiyor, aklım eriyor kimin ne olduğuna. Bana kimse zorla sen şunu yap diyemez. O da ikna etmeye çalıştı. 100 sene ömrüm olsa yine bunlara oy vermem. Ben Cumhurbaşkanımı seviyorum. Onun için canımız feda" dedi.