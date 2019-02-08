Ankesör soruşturmasında yargı ve emnıyet’e mercek

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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün ankesörlü telefonla haberleşme yöntemini yalnızca TSK'daki üyeleriyle iletişim için değil; mülkiye, yargı ve emniyetteki üyeleriyle de iletişime geçebilmek için kullandığı ortaya çıktı İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan yeni ankesör raporunda yer alan değerlendirmeyle ankesör soruşturmasının genişletilmesi bekleniyor. Rapora göre, örgüt üst yönetimi örgüt militanı yargı mensuplarının 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a yönelik kurduğu kumpas sonrası ankesörlü telefon yöntemine geçti. Raporda, 15 Temmuz darbe girişiminden 6-7 ay sonra soruşturma birimleri tarafından ankesörlü telefon kullanma yönteminin deşifre edildiği vurgulanırken bu tarihten itibaren bu yolla haberleşme yönteminden vazgeçildiği ifade edildi.