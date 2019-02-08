Batmaz’a mahkemede suçüstü

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FETÖ darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imam Kemal Batmaz'ın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e hitaben yazdığı mektup, jandarma tarafından duruşma salonunda ele geçirildi. Akıncı Üssü davasının 25 Ocak'taki duruşmasında, sanıklar mahkeme salonundan çıkarıldığı sırada sivil imam Batmaz, elindeki notu tutukluların bulunduğu bölüme attı. Bunun üzerine eski binbaşı Fatih ��olak ile astsubay Hamit Çıplak, notu almak için hamle yaptı ancak durumu fark eden jandarma, sanıklardan önce davranarak Batmaz'ın attığı notu aldı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki duruşma salonlarının güvenliğinden sorumlu Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarık Hekimoğlu, nota el koyarak tutanak tuttu. Batmaz'ın harfleri ancak mercekle okunacak şekilde küçük yazdığı mektuba ilişkin tutanak, adli ve idari soruşturma yapılması için ilgili kurumlara gönderildi.Batmaz, "Muhterem efendim" diye başladığı mektubunda, örgüt elebaşı Gülen'in iade sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD heyetinin huzurunda savcılar tarafından alınan ifadesine değinerek darbeyle ilgili hiçbir bilgi vermediğini anlatıyor. Batmaz, mektubunu "Muhterem efendim, dualarınızı bekliyorum" diye bitirmiş! Batmaz'ın örgüt elebaşı Feto ile doğrudan irtibatta olduğunu açıkça kanıtlayan mektup Akıncı Üssü'ne hiç gitmediğini, darbe girişimini yönetmediğini söyleyen sanığın suçüstü yakalanmasının delili olarak görülüyor. AA