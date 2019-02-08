Bütün sıkıntıları başarıyla atlattık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası ve Amerikan- Türk Konseyi üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İki ülke ilişkileri hakkında önemli mesajlar veren Erdoğan'ın değerlendirmeleri şöyle:

Son görüşmemizden bu yana Türkiye olarak pek çok sınamayla yüz yüze kaldık. Türkiye-ABD ilişkilerinin test edildiği, şoklara ve krizlere karşı dayanma gücünün denendiği dönemleri yaşadık. Hamd olsun tüm sıkıntıları, sınamaları, direnç testlerini başarıyla atlattık. Bugün son dönemde yaşadığımız onca badireye rağmen Türk- Amerikan ilişkileri bağlamında geleceğe çok daha umutla bakıyoruz.

Gerilimin yerini, işbirliği ve dayanışmanın almasında en önemli faktörlerden biri, değerli dostum Başkan Trump ile aramızda tesis ettiğimiz yakın diyalog ve iletişimdir. Trump'ın özellikle Suriye bağlamında aldığı son inisiyatif Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamaya çalışanların planlarını boşa çıkarmıştır.

Başkan Erdoğan, Amerikan-Türk konseyi kabulünde konuştu

Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayalı güçlü, kapsamlı ve stratejik bir müttefiklik ilişkisi vardır. İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıklarına dayalı iniş-çıkışlar yaşasak da, ortaklığımız pek çok zorluğun üstesinden gelmiştir. Bu aşamada ikili ilişkilerimizde önümüze bakmak ve olumlu bir gündeme odaklanmak istiyoruz. Başkan Trump da bu konuda benimle aynı kanaati paylaşıyor. Sayın Başkan da işbirliğini ilerletmeyi, ortak menfaatler temelinde kuvvetlendirmeyi arzu ediyor.

ABD'nin Suriye'den çekilmesinin bölgede terör örgütlerinin özellikle istismar edeceği bir otorite boşluğu oluşturmaması son derece önemlidir. Bu noktada Türkiye, ABD'nin çekileceği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu devralmaya hazırdır.

Afrin, El Bab, Azez ve Cerablus'ta sağlanan başarının Türkiye-Suriye sınırının tamamına yayılması mümkündür. Biz bu terör koridorunda ülkemize yapılabilecek herhangi bir saldırıya karşı her türlü tedbirimizi almak zorundaydık ve bu tedbiri de alıyoruz. Ülkemiz bu amaç doğrultusunda bütün hazırlıklarını tamamlamıştır. Başta DEAŞ olmak üzere ülkemize, bölgemize ve dünyaya tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlıyız. Amerika'nın da bizimle aynı hassasiyetleri paylaştığını düşünüyorum.

FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesi

FETÖ İÇİN BİR AN ÖNCE ADIM ATILMALI

Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden bir diğer terör örgütü var, FETÖ. Hal böyleyken FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi, milletimizi yaralıyor. ABD makamlarının gerekli adımları bir an önce atmalarını bekliyoruz.

Son dönemde Amerikan güvenlik birimlerinin FETÖ'ye karşı harekete geçtiklerini görüyor, bundan da memnuniyet duyuyoruz.



EKONOMİDE HEDEF 75 MİLYAR DOLAR

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesinde seyretmesini tabii ki kabul edemeyiz. Bu iki ülke potansiyelin son derece altında bir rakamdır. Bu hususu Sayın Trump'ın da önüne getirmiştim. Sayın Başkan bana ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkarmayı teklif etti. Bunu başarmamamız için hiçbir sebep yok.



DAHA FAZLA AMERİKAN FİRMASI YATIRIM YAPMALI

Biz daha fazla Amerikan firmasının ülkemizde yatırım yapmasını, uluslararası yatırımları teşvik bağlamında sağladığımız kolaylıklardan daha çok faydalanmasını arzu ediyoruz. Hele hele savunma sanayinde bizim Amerika ile ortak yatırımlara girişmemizi çok önemsiyorum, birlikte yatırımlara girmemizi çok önemsiyorum.