Çekilme için ortak görev gücü kurduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi. ABD'nin, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi ve güvenlik kaygıları konusunda Türkiye ile ortak çalışmalar yaptığını aktaran Çavuşoğlu, çekilme sürecini koordine etmek üzere ortak bir görev gücünün kurulduğunu duyurdu. Münbiç yol haritasında da gecikmelerin olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, kötü hava şartlarına rağmen Münbiç yol haritasının uygulanmasında bir hızlanma olduğunu gördüklerini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, YPG/PKK'nın halen Münbiç'in içinde olduğunu ve örgütün Münbiç'ten çekilmesi gerektiğini belirterek, ABD'nin bilerek veya bilmeyerek Kürtlerle YPG'lileri bir tuttuğuna dikkati çekti. Suriye'nin kuzeydoğusuna kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, güvenli bölgeden kasıt teröristlere tampon bölge oluşturmak ise Türkiye'nin buna karşı çıkacağını söyledi. Türkiye'nin kaygılarına hitap eden bir güvenli bölgenin Türkiye tarafından da destekleneceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, güvenli bölge fikrinin Başkan Erdoğan'a ait olduğunu ancak daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin buna yanaşmadığını kaydetti.



SENATÖRLERLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu, Washington programı kapsamında ABD Senatosunda temaslarda bulundu. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham'in organize ettiği bir toplantıda Graham'in yanı sıra senatörler Roy Blunt ve Chris Van Hollen ile bir araya geldi.Çavuşoğlu'nun Senato temaslarında Türk-Amerikan ilişkilerinin ele alındığı ve görüşmelerin çok olumlu geçtiği bildirildi. Öte yandan ABD'deki temasları kapsamında Türk ve Azeri öğrencilerle buluşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin hem devlet hem de vatandaşlar nezdinde güçlendiğini söyleyerek "Bir millet iki devletiz ama bazen de bir devlet gibi hareket ediyoruz" dedi. AA

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