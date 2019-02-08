Cumhur İttifakı’nda 49 il yeniden gözden geçirilecek

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesinin detayları belli oldu. Buna göre Cumhur İttifakı kapsamında 49 il yeniden gözden geçirilecek. İttifak görüşmelerini yine iki partinin genel başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Sadir Durmaz yürütecek. Kayyum atanan Hakkâri, Şırnak, Batman, Siirt, Ağrı, Bitlis, Tunceli ve HDP'nin elindeki belediyeler ile CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayla yarışa gireceği 27 il ele alınacak. CHP'nin elinde olan ancak Cumhur İttifakı'nın kazanma şansının yüksek olduğu Burdur, Giresun ve Çanakkale gibi illerde ittifak yapılıp yapılmayacağına bakılacak. İki partinin kurmayları büyükşehirler de dâhil ittifak yapılacak tüm illerde belediye meclis üye seçimlerine tek liste ile girilip girilemeyeceğini görüşecek.