Duhok provokasyonuna 160 gözaltı

Irak bölgesel yönetiminin kontrolündeki Duhok'un Amediye İlçesinin Dereluk kasabasına bağlı Şeladiz Köyü yakınında, terörist sızmalara karşı tampon görevi yürüten askeri üssümüze saldırının perde arkasından terör örgütünün Irak'taki ayağını oluşturan sözde yasal partisi PÇDK ve onun uzantısı Tevgera Azadi çıktı. PÇDK ve Tevgera Azadi öncülüğündeki teröristlerin de organizasyonuyla askeri üssün işgal edilerek, aralarında ambulansın da bulunduğu bazı araç ve gereçlerin yakıldığı saldırıda, teröristler yerel halka ateş açarak, Mehmetçiğin yerel halka ateş açtığı algısı oluşturmaya çalıştı. Saldırının ardından, Dışişleri Bakanlığı'nın bölgesel yönetimle yürüttüğü görüşmeler sonucu 45'i güvenlik kameralarından belirlenen, aralarında saldırının organizatörlerinin de bulunduğu 160 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki zanlılarında, yoğun hava harekatından nefes alamayan PKK'nın PÇDK'nın yönlendirmesiyle askeri üsse saldırdıklarını itiraf etti.



YÖNETİCİLER TUTUKLANACAK

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağını oluşturan PÇDK'nın devamı niteliğindeki Tevgera Azadi'nin (Özgürlük Hareketi), KYB denetimindeki Süleymaniye ve ilçelerindeki büroları da tamamen kapatıldı. Parti temsilcilikleri KYB güçlerince kapatılarak binaları mühürlendi. PKK'nın bölgedeki siyasi dengeleri sağlamak adına bundan böyle çeşitli isimler adı altında yasal görünümle faaliyet yürütmesine gerek KYB, gerekse KDP denetimindeki bölgelerde her ne şart altında olursa olsun izin verilmeyeceği, aksi halde yöneticilerinin tutuklanacakları Türkiye'ye taahhüt edildi. Kandil'deki PKK yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan Duhok saldırısına sahip çıkmıştı. PKK'nın sivillerin vurulduğu yönündeki açıklamalarını ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi üst düzeyde yaptığı açıklama ile yalanlamıştı.Üssün bulunduğu Dereluk kasabasına bağlı 53köyde halkın PKK'dan duyulan rahatsızlık nedeniyle evlerini terk edip Duhok, Zaho, Amediye'ye göç ettikleri öğrenildi.

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