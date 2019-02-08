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bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen mübaşir yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019 10:52

BATMAN (AA) - Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen mübaşir gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Batman Adliyesinde bir mübaşirin, kamu kurumlarında görevli memurlara "adlarının FETÖ/PDY dosyalarında yer aldığını" belirterek bunu silmek için para istediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında, mübaşir C.T'yi bir memurdan para aldığı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan C.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen mübaşir yakalandı
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