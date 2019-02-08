FETÖ’cü hainlere saklanacak delik kalmadı

Örgütteki çözülmeyi bürokraside, iş dünyasında ve günlük hayatta durdurmaya çabalayan FETÖ elebaşı verdiği son talimatlarla çaresizliğini ortaya koydu. Yıllarca devlet içine sızma stratejileri yapan örgüt, devletin kararlı mücadelesiyle yaşanan çözülmeler ve itirafçı sayısının artmasına engel olma derdinde. İstihbarat birimlerinin elde ettiği bilgilere göre Feto elebaşı 'gaybubet evleri'ne birer birer baskınlar yapılması üzerine mahrem imamlara ucuz saklanma taktikleri vermeye çalıştı. Kaçacak delik arayan FETÖ'cülere yakalanmamaları için ev kiralarken aile vurgusu yapmaları, dairede çok bulunmalarının şüphe çekmemesi için "Evden çalışıyorum. Çevirmenlik yapıyorum' gibi gerekçeler üretmeleri, kira kontratlarını 3'üncü derecede akrabaların isimleri üzerinden yapmaları, kapıcılara ve yöneticilere hediyeler vermeleri, bıyık ve sakal bırakmaları ya da saç uzatmaları,üzerlerine kayıtlı araçları satmaları, çocuklarını farklı adresler göstererek okullara kayıt ettirmeleri, örgütle bağı olmayan akrabaların kayıtlı hatlarını kullanmaları gibi uyarılar yapıldı.

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