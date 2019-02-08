FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.
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Elazığ, Kars, Osmaniye, Ağrı, Kahramanmaraş ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf asker, 2'si meslekten ihraç edilen 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerden birinin örgütün askerlerden sorumlu sözde mahrem imamı olduğu belirlendi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.