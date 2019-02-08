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Feto’nun itirafçı paniği

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019
Feto’nun itirafçı paniği
FETÖ soruşturmalarında itirafçı sayısının artması ABD'deki örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i de paniğe sevk etti. Feto, son dönemde örgütün kozmik bilgilerinin itirafçılar kanalıyla birer birer ifşa olması nedeniyle 'Bunu yapanlar kafir ve cehennemlik olur' diye dini duygularla istismar taktikleri kullanmaya başladı. Özellikle cezaevlerindeki FETÖ'cülerin bu şekilde örgüt hakkında konuşmalarının önüne geçilmesi hedeflendi. Kriptolu hatlardan gönderilen ve örgütün sapkın ideolojisini bir kez daha ortaya koyan bu mesajlar FETÖ'nün son çırpınışlarının imaresi olarak değerlendiriliyor. SABAH'a konuşan Latif Erdoğan, 'Eskiden 'kafir olursunuz' sözünü kullanması imkansızdı. Şimdi telaş içinde bunu da yapıyor" dedi.
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Feto’nun itirafçı paniği
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