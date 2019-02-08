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FETÖ'nün yapılanması soruşturmasında 16 asker adliyede

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 askerden 16'sı adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019 16:10 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 16:11

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19'u görevde, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

16 KİŞİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Hatay, Eskişehir, Tokat, Niğde, Yalova ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 23 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 16'sı adliyeye sevk edildi.

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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 16 asker adliyede
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