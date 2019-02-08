FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 16 asker adliyede

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19'u görevde, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
16 KİŞİ ADLİYEYE GETİRİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Hatay, Eskişehir, Tokat, Niğde, Yalova ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 23 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 16'sı adliyeye sevk edildi.