Kartal'da çöken binada çifte müjde! Bir irtibat, bir kurtarma

Kurtarma çalışmaları devam Kartal'daki enkazın altından bir yaşam umudu daha belirdi. Olayın üzerinden 45 saatten fazla zaman geçmesine rağmen sürdürülen ve saniyelerle yarışılan arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından bir ses duyuldu ve hızla irtibat sağlama çalışmaları başladı.

KIZ KARDEŞİ DOĞRULADI

Edinilen bilgiye göre Şeyma Kambur isimli bir vatandaşla irtibat kuruldu. Bilgiyi Şeyma Kambur'un kız kardeşi verdi.

VE 16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI

Bu gelişmeden sadece dakikalar sonra "Enkaz altından 16 yaşında bir gencin kurtarılarak hastaneye sevk edildiği" bilgisi aktarıldı.

ŞEYMA'NIN SEVİNCİNE BİR GENCİN KURTARILMASI DAHA EKLENDİ

Türkiye kurtarma ekipleri tarafından irtibat kurulan Şeyma'nın sevincini yaşarken "enkazdan kurtarılan 16 yaşındaki bir genç erkek, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü." haberi sevinci ikiye katladı.

ENKAZDAN 45 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILAN ÇOCUK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra 16 yaşında bir çocuk kurtarıldı. Çocuk Kartal'daki Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra sevindirici haber geldi. 16 yaşındaki bir erkek çocuğu enkazdan sağ kurtarıldı. Çocuk ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazı altında 45 saattir mahsur kalan Şeyma Kambur'a ulaşıldı!