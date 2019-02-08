‘Sağlıkta ülkemiz çok iyi durumda’

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Dünya Kanser Haftası sebebiyle Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören lösemi hastası çocukları ziyaret etti, kemoterapi tedavisi gören Edanur Güneş'in doğum günü kutlamasına katıldı.Çocuk Onkoloji Servisi'ndeki hizmetler hakkında bilgi alan Yıldırım, kanser tedavisi gören çocuklarla sohbet ederek onlara moral verdi. Yıldırım, son kür kemoterapi uygulanan Edanur Güneş'in 18'inci yaşını kutladı. Etkinlikte pasta kesilirken, Yıldırım, sağlık, mutluluk ve başarı dilediği Edanur'a ve diğer çocuklara elleriyle pasta ikram etti.Yıldırım, Edanur'la sohbetinde, "Bu kararlılık ve metanet sende oldukça evelallah üstesinden gelirsin. Daha nice güzel yıllara sağlık, sıhhat içerisinde... Arzu ettiğin, hayal ettiğin tüm hedeflerinin gerçek olması dileğiyle." ifadelerini kullandı.Edanur ise, "Rabbim sağlığımıza kavuşmayı bize de nasip etsin. Allah bunların beterinden saklasın. İnşallah buradan sağ salim kanseri yenerek, gülerek, yüzümüz ak, gönlümüz rahat geçeriz. Allah herkese şifalar versin. Bu kanseri hep birlikte yeneceğiz." dedi.Yıldırım, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, hastanenin Çocuk Kanser Tedavi Merkezi'ndeki hizmetleri başarılı bulduğunu söyledi. Tedavi gören çocukların amansız hastalıkla mücadele etmelerine rağmen morallerinin yüksek olduğunu belirten Yıldırım, kanserle mücadelede erken tanının önemine dikkat çekti.Dünyada 8 ila 12 milyon kişinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan ve vatandaşa sağlık için önerilerde bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:"Kansere yakalanmamak için bazı konularda, yaşam tarzımızda ve alışkanlıklarımızda dikkat etmemiz gereken hususlar var. Nedir bunlar? Alkol, sigara, aşırı kilo ve dengesiz beslenme. Sinsi bir hastalık değil ama mücadele ederek bugün artık üstesinden geleceğimiz ve alt edebileceğimiz bir hastalık şekline dönüştü. Sağlık bakımından ülkemiz gururla söyleyebilirim ki birçok ülkeden çok daha iyi durumda, çok daha fazla memnuniyet düzeyi var. Bunu bizatihi bugün geldik, yerinde görme fırsatı bulduk"