Saldırı için şehre gelen eski ücretli öğretmen yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, vatandaşların ihbarı sonucu yaptığı istihbarat çalışmalarında S.Y. isimli PKK'lı teröristin şehir merkezinde saldırı amacıyla görevlendirildiği belirlendi. Jandarma timleri, PKK terör örgütünü simgeleyen bez parçası önünde, terörist kıyafetli ve elinde kaleşnikof piyade tüfeği ile çekilmiş fotoğrafları bulunan S.Y.'nin yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, S.Y. yakalandı. Jandarmadaki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen S.Y., nöbetçi mahkeme tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne konuldu. Yapılan çalışmalarda, S.Y.'nin 2015-2016 yıllarında Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir okulda ücretli öğretmenlik yaptığı tespit edildi.

HAKURK'TA TANK SAVAR FÜZESİ BULUNDU

Güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda, Kuzey Irak'taki Hakurk askeri üs bölgesi çevresindeki 2 RPG-7 mühimmatı ve bunlara ait sevk fişekleri ile İsveç yapımı 84 milimetre 2 AT-4 roketatar bulundu. Silah ve mühimmatın üs bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlerce bırakıldığı belirlendi.