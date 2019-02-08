TBMM’nin milletvekili listesinden ‘terörden arananlar’ listesine girdi

BUGÜN NELER OLDU

Kapatılan Barış ve Demokrasi Partisi üyesi aynı zamanda Muş eski milletvekili Demir Çelik, İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinin 1 milyon liralık yeşil kategorisine alındı. TBMM'nin resmi sitesinde halen fotoğrafı ve açık kimlik bilgileri görülen Demir Çelik KCK ana davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Muş'un Varto İlçesinde 2004 yerel seçimlerinde BDP'den belediye başkanı seçilen, ardından Barış ve Demokrasi Partisi'nin 7 Eylül 2008'deki 1. olağan genel kurulunda partinin genel başkanlığına seçilen Çelik her yerde aranıyor. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olan 60 yaşındaki evli 2 çocuk babası Çelik'in yurt dışına kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor. Çelik, PKK/KCK'nın sözde 8 kişilik Türkiye yürütmesi adı altında faaliyet gösteren ve liderliğini Sabri Ok'un yaptığı terörist grupla birlikte faaliyet yürütmek, terörist cenazeleri organize etmek, izinsiz yürüyüş ve eylemlrle halkı kışkırtmakla suçlandı.