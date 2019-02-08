Toprağa gömülü araç bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Dıyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice ve Hani ilçelerinde jandarma özel harekât jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katılımıyla operasyon yaptı. Operasyonda, PKK mensuplarınca kış aylarında kullanılan 2 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramada, bidon içerisinde 5 askeri sırt çantası, soğuk iklim parkası, soğuk iklim pantolonu, 4 gaz maskesi, 5 gaz maskesi filtresi, kurşun geçirmez yelek ele geçirildi. Lice'ye bağlı Şenlik ve Kurtşeyh köyleri arasında yol kenarına yaklaşık 40 metre mesafede, içinde su birikintisi bulunan çukurda iş makinesiyle arama yapıldı. Kazıda, toprak altında lüks beyaz otomobil bulundu. Jandarma tarafından yapılan araştırmada, otomobilin 2012'de İstanbul Silivri'de PKK'lı teröristler tarafından çalındığı tespit edildi. Van Başkale'deki operasyonda ise sığınak ve barınaklar bulundu.