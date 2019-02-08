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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, uygulama, politika ya da mevcut işleyişlerin geliştirilmesine ilişkin fikirlerin toplanacağı ve ilham verici fikirlerin hayata geçirilmesinde kanal olması amaçlanan "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" platformunu hayata geçirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, proje için şunları kaydetti: "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var projesi, milletimizin aklına, duygusuna, vicdanına, samimiyetine, ferasetine ve ülkemizin ilerleyişine yapacağı katkıya olan inancımız sonucu ortaya çıktı... Ben, 2019'u 82 milyonun ülkemiz için beyin fırtınası yaptığı ve fikirlerini devletimizin birimleri ile doğrudan paylaşabildiği bir yıl olarak hayal ediyorum."Altun, 28 Ocak'ta devreye giren platforma, 1 hafta içinde çevre, sağlık, kültür, tanıtım, yönetim, iletişim, enerji, eğitim ve adalet gibi farklı alanlarda fikirlerin geldiği belirterek, "Sevindirici olansa her yaştan önerilerin geliyor olması" diye konuştu.