Uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu veya uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında belirtilen bir adreste yaşayan D.Ç. isimli şahıs, polis ekiplerinin geldiğini görünce uyuşturucu maddeleri evinde bulunan tuvalete dökmeye çalıştı. Polis ekiplerince evde yapılan incelemede D.Ç. isimli şahsın tuvaletin gider kısmına su döktüğü görülerek, şahıs polis ekiplerince yakalandı.



Su döktüğü yerden uyuşturucu kalıntıları çıktı

Şahsın su döktüğü kısma bakıldığında ise uyuşturucu madde kalıntıları olduğu belirlenerek evde arama yapıldı. Aramada 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 4 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan Çorlu ilçesinde belirtilen başka bir adreste şüpheli Y.E. isimli şahıs üzerinde yapılan üst aramasında 2 fişek 0.69 gram kokain maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.