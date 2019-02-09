Başkan Erdoğan Aydın'da konuşuyor - Canlı

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Aydınlı kardeşlerim sizleri hürmetle selamlıyorum. Aydın'ın koca yürekli efeleri 1950 yılında demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Bu meydanda medeniyetimizin kökleri var. Aydınlı kardeşlerim seçimlere az kaldı. Çok çalışacağız. Hazır mıyız? Ben size inanıyorum, bu işi başaracaksınız. Aydınlı halkım 31 Mart'ta AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın yanında duracaktır. Aydın, ülkemizin beka meselesinde yanımızda yer alacaktır. Buna çok inanıyorum. Aydın'ın tarihi, bize medeniyet dersi verenlerin tarihinden eskidir. Kilit taşımız Aydın'dır."

"ONLARIN TÜRKİYE İÇİN TEK BİR PLANI VE HAYALİ BİLE YOKTUR"

"Türkiye için dertlenmek, Türkiye için çalışmak, Türkiye'ye hizmet etmek öyle her babayiğidin harcı değildir. Bu ülke için tuğla üstüne tuğla koymamış, yıkım ekibi olanları biliyorsunuz. İşte yine o yıkım ekibi ellerini ovuşturmaya başladı. Onların Türkiye için tek bir planı ve hayali bile yoktur. CHP'den, PKK'nın güdümündeki partiye kadar hepsi bir araya geliyor. CHP kiminle yürüyor, terör örgütü ile yürüyor. Terör örgütünün siyasi temsilcileri ile yürüyor. İyi Parti kiminle yürüyor, onlarla yürüyor. Bir de Saadet Partisi var. Onlar da beraber yürüyorlar. Bunlar dörtlü çete. Beraber yürüyorlar. Bizimki Cumhur İttifakı. Biz 15 Temmuz Darbe girişiminin karşısında el ele verdik. Yenikapı ruhuyla birleştik. Sanıyorlar ki 31 Mart'tan sonra meydan kendilerine kalacak. Geçen sene soğan-patatese ümit bağlamışlardı. Şimdi domatese bibere sarılmış durumdalar. Bunlarla oy toplayacaklarını zannediyorlar.

"CHP, ARTIK SADECE KILIÇDAROĞLU'NUN VE AVANESİNİN PARTİSİDİR."

"Cerablus'ta, El-Bab'da, İdlib'de benim mehmedim tankıyla topuyla teröristleri yok etti. O patatescilere, domatescilere sesleniyorum. O merminin bedelinin ne olduğunu bilir misin? Bunlar anlamaz. İşte biz inşallah sizlerle beraber 31 Mart'ta bunlara bir de bunun dersini vereceğiz. Gerekirse aç kalırız, açlığımızı bildirmeyiz. Doğalgaz, elektrikte indirimler yapıyoruz ama bunları görmüyorlar. Modern bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Türkiye ekonomisinin çözümüne katkı vermek yerine kriz duasına çıkıyorlar. Biz zaten gerekli önlemleri alıyoruz. Ama bunların öyle bir derdi yok. Ey CHP'ye gönül vermiş kardeşim, biz Kandil'i başlarına yıkmaya çalışırken, terör ağlarından icazetli seçim ittifakı kuranlara 31 Mart'ta dersini vermeyecek misin? CHP, artık sadece Kılıçdaroğlu'nun ve avanesinin partisidir."

"MHP, TÜRKİYE'NİN BEKASINA SAHİP ÇIKMIŞ BİR PARTİDİR"

"Bizim ittifakımızın zemininde rabia var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet var. Peki bunların ittifakının zemininde ne var? Demek ki, mesele belediye başkanlığı değil, meclis üyeliği değil, buradaki asıl mesele Türkiye'nin verdiği kutlu mücadelenin sekteye uğratmaktır. Önümüzdeki dönemde tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi, gönül işi diyerek belediyecilikten yeni ufuk açıyoruz. Aydın, hizmet siyasetine, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine kavuşmaya hazır mısın? Maşallah size. Bugün ittifakta olduğumuz MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümünden dolayı MHP'li kardeşlerimi kutlamak istiyorum. MHP, Türkiye'nin bekasına sahip çıkmış bir partidir. MHP, başta Sn. Bahçeli olmak üzere milletine ve devletine canları pahasına sahip çıkmıştır. 31 Mart seçimlerinde pek çok ilde Cumhur İttifakı olarak milletimizin karşısındayız. Asıl olan Cumhur İttifakı'nın büyükşehirde ve ilçelerde başarılı olmasıdır. Bunun için her iki partiye gönül veren kardeşlerimizin gece gündüz samimiyetle çalışacaklarına inanıyorum. Aydın, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı zirveye taşıyor muyuz? Aydın, 31 Mart'ta ülkenin ve şehrinin bekasına sahip çıkıyor muyuz? Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

"16 yılda Aydın'a 23.5 katrilyon yatırım yaptık. Cumhuriyet tarihinde böyle bir yatırım yok. Bunu biz yaptık. Yurtlar ve okullar yaptık. Sağlıkta 44 adet sağlık tesisini emrinize sunduk. 5 sağlık tesisimizin yapımı sürüyor. Yatırımlarımız devam ediyor. Atık su bedellerinin yüksekliğinden şikayet ettiğinizi duydum. İnşallah önümüzdeki dönemde büyükşehir belediyesini AK Parti yönetmeye başladığında bu sorun da çözülecek. İçme suyu bedelleri de çözülecek."

"Başta İstanbul, Ankara, İzmir'de olmak üzere Tanzim Satış noktaları kuracağız. Ürünü üreticiden tüketiciye ulaştıracağız. Fiyatları indireceğiz inşallah."

"Biliyrosunuz Kartal'da bir bina çöktü. Bu bina ruhsatsız, iskansız. Ve maalesefe 17 vatandaşım burada şehit oldu. Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında var. Eğer kentsel dönüşüm olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılar olmasaydı bunlar başımıza gelir miydi? Artık bizim sabrımız taştı. Kartal'daki enkaz tamamen kaldırıldıktan sonra bir araya gelip nasıl bir eylem yapacağız, buna göre adımlarımızı atacağız."

"Aydın, tevazu ve samimiyetle Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor muyuz? Gönülleri fethederek, ülkemize yeni bir kalkınma, yeni bir yükseliş dönemi başlatacağız. Seçimler önemli bir dönüm noktası olacak. Sizlere güveniyorum Aydınlı kardeşlerim. Hepinizi selamlıyorum, Allah'a emanet olun."

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